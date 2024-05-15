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Ампициллин таблетки 250 мг, №20 - Днепр (Днепропетровск) (87791) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (9)
78,60
Экономия: -10,54 грн
68,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5), таблетки (1)
76,52
Экономия: -8,46 грн
68,06 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (3)
71,40
Экономия: -0,10 грн
71,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
81,10
Экономия: -14,00 грн
67,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
78,79
Экономия: -13,52 грн
65,27 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
71,40
Экономия: -0,10 грн
71,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
78,54 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
71,99
Экономия: -5,73 грн
66,26 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
71,40
Экономия: -0,10 грн
71,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
74,74
Экономия: -9,45 грн
65,29 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
71,40
Экономия: -0,10 грн
71,30 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
77,70
Экономия: -12,43 грн
65,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
82,40
Экономия: -16,43 грн
65,97 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
73,50
Экономия: -7,24 грн
66,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (7), таблетки (1)
70,50
Экономия: -5,21 грн
65,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
64,96 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
71,40
Экономия: -0,10 грн
71,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6)
78,23
Экономия: -12,94 грн
65,29 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
76,77
Экономия: -5,41 грн
71,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3)
75,50
Экономия: -10,22 грн
65,28 грн