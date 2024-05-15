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Ампициллин таблетки 250 мг, №10 - Днепр (Днепропетровск) (87790) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8)
47,06
Экономия: -4,13 грн
42,93 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
45,81
Экономия: -2,88 грн
42,93 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
44,79
Экономия: -1,64 грн
43,15 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
46,47
Экономия: -3,55 грн
42,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
49,26
Экономия: -5,16 грн
44,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
46,97
Экономия: -1,82 грн
45,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
34,33
Экономия: -2,76 грн
31,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
46,35
Экономия: -3,41 грн
42,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (4)
45,61
Экономия: -2,46 грн
43,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
45,41
Экономия: -2,96 грн
42,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
28,19
Экономия: -1,64 грн
26,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
46,87
Экономия: -3,95 грн
42,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (3)
44,69
Экономия: -1,94 грн
42,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
46,84
Экономия: -3,92 грн
42,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
43,75
Экономия: -2,85 грн
40,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
45,16
Экономия: -2,71 грн
42,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (3)
26,88
Экономия: -1,34 грн
25,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
43,26
Экономия: -1,66 грн
41,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (2)
43,96
Экономия: -3,64 грн
40,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
43,65
Экономия: -3,34 грн
40,31 грн