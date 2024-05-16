Аскорбиновая кислота-Здоровье раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Киев (80072) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 120 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2), ампула (7)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (4), ампула (6)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2), ампула (5)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (9)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Свк фарм
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (4), ампула (9)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: ампула (9)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3), ампула (5)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1