Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер, №50 - Киев (124508) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 666 аптеках
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (3), блистер (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (3)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Мед-сервис
Подробнее
Всего: таблетки (40)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (2), блистер (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: блистер (4)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: блистер (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15