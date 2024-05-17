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Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер, №50 - Запорожье (124507) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки (30)
224,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
231,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
294,25
Экономия: -74,35 грн
219,90 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
274,50
Экономия: -44,89 грн
229,61 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
283,99
Экономия: -41,51 грн
242,48 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
230,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
268,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), блистер (4)
230,80
Экономия: -5,90 грн
224,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
243,67
Экономия: -1,19 грн
242,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
261,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
277,16
Экономия: -33,79 грн
243,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (4)
263,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
281,47
Экономия: -59,46 грн
222,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
274,79
Экономия: -66,01 грн
208,78 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), блистер (2)
280,00
Экономия: -51,80 грн
228,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
252,53
Экономия: -45,92 грн
206,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (3)
268,17
Экономия: -38,39 грн
229,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: блистер (3)
225,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
264,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4), блистер (1)
290,95
Экономия: -78,59 грн
212,36 грн