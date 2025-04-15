Альфа Нормикс (Alfa Normix®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
992,00
Экономия при брони: -89,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1696,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1661,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1061,64
Экономия при брони: -160,25 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1757,26
Экономия при брони: -75,71 грн
1681,55 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1088,46
Экономия при брони: -107,15 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1948,33
Экономия при брони: -97,83 грн
1850,50 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
935,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1696,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1661,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1674,04 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
935,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1696,00
Экономия при брони: -33,00 грн
1663,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1015,30
Экономия при брони: -50,20 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1705,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1661,24 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1094,62
Экономия при брони: -52,76 грн
1041,86 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1777,44
Экономия при брони: -68,03 грн
1709,41 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1707,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1113,24
Экономия при брони: -126,26 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1811,68
Экономия при брони: -98,49 грн
1713,19 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1044,59
Экономия при брони: -133,73 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1863,27
Экономия при брони: -74,26 грн
1789,01 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1055,74
Экономия при брони: -116,12 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1778,09
Экономия при брони: -90,57 грн
1687,52 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1053,69
Экономия при брони: -66,71 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1752,70
Экономия при брони: -71,15 грн
1681,55 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1077,76
Экономия при брони: -69,94 грн
1007,82 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1807,29
Экономия при брони: -145,65 грн
1661,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1021,60
Экономия при брони: -117,65 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1770,95
Экономия при брони: -89,40 грн
1681,55 грн