Альфа Нормикс (Alfa Normix®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 234 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1602,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1589,58 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1072,54
Экономия при брони: -86,71 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1722,00 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1054,39
Экономия при брони: -43,35 грн
1011,04 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1743,20
Экономия при брони: -63,64 грн
1679,56 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1062,33
Экономия при брони: -129,94 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70
Экономия при брони: -39,60 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1667,58 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
949,46
Экономия при брони: -30,18 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1054,10
Экономия при брони: -41,60 грн
1012,50 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1056,79
Экономия при брони: -53,83 грн
1002,96 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1788,57
Экономия при брони: -91,10 грн
1697,47 грн