Альфа Нормикс (Alfa Normix®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1744,72
Экономия при брони: -65,16 грн
1679,56 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1662,54 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1008,00
Экономия при брони: -33,30 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1782,61
Экономия при брони: -101,06 грн
1681,55 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1644,18 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1701,20 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1705,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1643,24 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70
Экономия при брони: -52,00 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1116,73
Экономия при брони: -167,54 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1813,35
Экономия при брони: -103,94 грн
1709,41 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1837,85
Экономия при брони: -124,66 грн
1713,19 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1058,30
Экономия при брони: -83,60 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1616,40 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1829,05
Экономия при брони: -117,65 грн
1711,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1647,80 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1766,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1817,53
Экономия при брони: -104,34 грн
1713,19 грн