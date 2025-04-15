Альфа Нормикс (Alfa Normix®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,80 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1089,00
Экономия при брони: -152,60 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1008,00 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1690,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70
Экономия при брони: -82,30 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,80 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1038,20 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1706,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70
Экономия при брони: -82,30 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1022,30
Экономия при брони: -77,90 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1096,71
Экономия при брони: -128,40 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
939,51
Экономия при брони: -117,68 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70
Экономия при брони: -82,30 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1007,60
Экономия при брони: -63,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1058,30
Экономия при брони: -113,90 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70
Экономия при брони: -82,30 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1619,18 грн