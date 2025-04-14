Альфа Нормикс (Alfa Normix®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 218 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1094,95
Экономия при брони: -134,80 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1928,74
Экономия при брони: -130,49 грн
1798,25 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1076,54
Экономия при брони: -116,39 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1828,42
Экономия при брони: -124,98 грн
1703,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1089,92
Экономия при брони: -86,33 грн
1003,59 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1673,62 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1058,30
Экономия при брони: -107,10 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1015,30
Экономия при брони: -64,10 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1104,56
Экономия при брони: -92,06 грн
1012,50 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1886,81
Экономия при брони: -88,56 грн
1798,25 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1092,69
Экономия при брони: -156,51 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1914,87
Экономия при брони: -125,86 грн
1789,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1051,24
Экономия при брони: -139,98 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1783,27
Экономия при брони: -70,08 грн
1713,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1077,16
Экономия при брони: -125,37 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1816,50
Экономия при брони: -103,31 грн
1713,19 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1070,80
Экономия при брони: -128,22 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1802,56
Экономия при брони: -99,12 грн
1703,44 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1063,09
Экономия при брони: -104,07 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1781,19
Экономия при брони: -75,76 грн
1705,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1083,66
Экономия при брони: -158,35 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1908,86
Экономия при брони: -110,61 грн
1798,25 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1715,37 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1040,33
Экономия при брони: -103,98 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1776,93
Экономия при брони: -65,53 грн
1711,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
950,87
Экономия при брони: -58,63 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1906,15
Экономия при брони: -101,22 грн
1804,93 грн