Альфа Нормикс (Alfa Normix®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
970,70
Экономия при брони: -25,10 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,39 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
931,10
Экономия при брони: -27,93 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1741,52
Экономия при брони: -52,25 грн
1689,27 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1008,00
Экономия при брони: -62,40 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1127,73
Экономия при брони: -173,29 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1658,82 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1074,25
Экономия при брони: -58,93 грн
1015,32 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1817,01
Экономия при брони: -105,61 грн
1711,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1673,26 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1098,32
Экономия при брони: -121,20 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1841,59
Экономия при брони: -76,46 грн
1765,13 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1686,96 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1068,26
Экономия при брони: -129,92 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,39 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1032,37
Экономия при брони: -109,65 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1720,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн