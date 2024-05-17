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Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер, №28 - Одесса (831423) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеке
Бажаемо здоровья
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Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
1539,63 грн
Аптека оптовых цен
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Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
1897,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (5)
1513,88
Экономия: -72,02 грн
1441,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
1770,97
Экономия: -299,09 грн
1471,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
1632,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
1746,22
Экономия: -150,39 грн
1595,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1686,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
1714,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
1647,80 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
1708,99
Экономия: -76,98 грн
1632,01 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
1596,18
Экономия: -148,01 грн
1448,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
1835,44
Экономия: -244,50 грн
1590,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1686,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
1675,26
Экономия: -201,65 грн
1473,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
1686,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
1539,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
1632,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
1734,70
Экономия: -134,30 грн
1600,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (6)
1652,62
Экономия: -204,48 грн
1448,14 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (2), блистер (1)
1741,50
Экономия: -141,10 грн
1600,40 грн