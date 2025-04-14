Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,26
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,78
Экономия при брони: -3,15 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,97
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Независимости, 9
5.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,45
Экономия при брони: -3,82 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,25
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
6.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,08
Экономия при брони: -4,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Педагогическая, 11
7.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 58
9.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
13.7 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
14.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Бажаемо здоровья
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
32.8 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 52/1
41.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 58-Г
42.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Белгород-Днестровский, ул. Героев Украины, 12-А
42.2 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Очаков, ул. Торговая, 30
67.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
94.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Арциз, ул. Добровольского, 1
110.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"