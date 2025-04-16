Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Торговая, 30
48.7 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 07:00
Херсон, ул. Университетская, 161
59.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Центральная, 9
85.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
108.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,09
Экономия при брони: -3,46 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 33 мин
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
108.5 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Одесса, ул. Независимости, 9
108.7 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,94
Экономия при брони: -3,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
109.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
109.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,04
Экономия при брони: -6,58 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Педагогическая, 11
109.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 58
110.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,88
Экономия при брони: -4,43 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
111.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,05
Экономия при брони: -3,42 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
111.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,28
Экономия при брони: -4,65 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 3 мин
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
121.5 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,28
Экономия при брони: -4,82 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 33 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,03
Экономия при брони: -4,40 грн