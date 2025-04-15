Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,06
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,36
Экономия при брони: -5,95 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,80
Экономия при брони: -17,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 92
6.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 103
6.7 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Аптека низких цен
Сокольники, ул. Трускавецкая, 125
5.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Винники, ул. Галицкая, 21-А
8.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Пульс
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
8.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Винники, ул. Винная Гора, 5
8.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека бам
Винники, ул. Галицкая, 23
8.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 14
10.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 30-А
42.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Мостиска, пл. Рынок, 15/7
62.2 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Стрый, ул. Коссака, 6
64.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Шептицкий, ул. Королева Академика, 6
64.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-Б
64.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Стрый, ул. Корчака, 1/3
65.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"