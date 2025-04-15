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Цефобоцид (Cefobocid)

Цефобоцид (Cefobocid)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 7 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,06
Экономия при брони: -6,60 грн
107,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,36
Экономия при брони: -5,95 грн
98,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
95,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,80
Экономия при брони: -17,20 грн
93,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 92
6.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 103
6.7 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,55 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Сокольники, ул. Трускавецкая, 125
5.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винники, ул. Галицкая, 21-А
8.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Экономия при брони: -4,80 грн
111,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
8.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,11 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
8.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Экономия при брони: -4,80 грн
111,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винники, ул. Галицкая, 23
8.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Экономия при брони: -4,80 грн
111,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Экономия при брони: -4,80 грн
111,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 14
10.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,04 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 30-А
42.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Мостиска, пл. Рынок, 15/7
62.2 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Коссака, 6
64.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Королева Академика, 6
64.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-Б
64.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Корчака, 1/3
65.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,99 грн
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