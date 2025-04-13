Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Виталюкс
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
3.8 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Городская семейная аптека
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
5.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6
5.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Голего Николая, 5
5.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
6.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
7.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
7.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
7.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Заречная, 44
8.7 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
9.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Лаврухина, 4
9.2 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
9.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ялтинская, 6
9.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, ул. Гната Юры, 16
10.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,30
Экономия при брони: -0,30 грн