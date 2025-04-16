Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Кривой Рог, просп. Южный, 26
8.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,22
Экономия при брони: -5,76 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
12.8 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,02
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
29.7 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,58
Экономия при брони: -2,95 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,88
Экономия при брони: -4,25 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
30.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
30.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,26
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
30.7 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Мед-сервис
Покров, ул. Центральная, 38
61.2 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
84.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
84.2 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Александрия, просп. Соборный, 87
86.5 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Александрия, ул. Усика Григория, 45
87.2 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
105.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"