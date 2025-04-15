Днепр (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,70
Экономия при брони: -24,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,79
Экономия при брони: -4,13 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
6.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.5 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
8.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,08
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
8.8 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,91
Экономия при брони: -4,25 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
8.8 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 23-А
8.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
8.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,65
Экономия при брони: -3,99 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старозаводская, 11
9.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
9.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,80
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
10.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,84
Экономия при брони: -4,39 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,66
Экономия при брони: -6,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
10.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 111
10.8 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,64
Экономия при брони: -7,22 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
13.8 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"