Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Носовка, ул. Центральная, 33-В
65.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 18
84.8 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
104.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Экономия при брони: -4,70 грн
Бажаемо здоровья
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Зазимье, ул. Лесная, 55
112.5 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
114.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Героев Украины, 11
115.0 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Короп, ул. Кибальчича, 10
115.4 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Лаврухина, 4
119.2 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
122.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
123.3 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
123.5 км
Цефобоцид порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"