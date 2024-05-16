Билобил® капсулы 40 мг блистер, №60 - Киев (38289) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 527 аптеках
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Киев, пл. Независимости, 1
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Киев, ул. Крещатик, 22
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Крещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Киев, ул. Крещатик, 13
Подорожник
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Киев, ул. Крещатик, 21
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Фармация
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Фармация
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
Мед-сервис
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Киев, ул. Институтская, 16
Аптека низких цен
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Всего: капсулы (50)
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Фармация
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1), блистер (4)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Біла ромашка
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Всего: блистер (4)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А