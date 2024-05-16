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Билобил® капсулы 40 мг блистер, №60 - Харьков (38289) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
411,10 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
411,10 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
422,40 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
411,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
423,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
411,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: блистер (2)
377,58 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
379,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
433,54
Экономия: -51,00 грн
382,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1), блистер (4)
404,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
391,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
429,99
Экономия: -47,53 грн
382,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
402,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
465,58
Экономия: -80,06 грн
385,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1), блистер (3)
465,22
Экономия: -69,17 грн
396,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (1)
360,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Всего: блистер (5)
398,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: блистер (2)
344,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: блистер (5)
368,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
359,33 грн