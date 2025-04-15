Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
317,14
Экономия при брони: -13,66 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
326,85
Экономия при брони: -16,41 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,80
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
322,80
Экономия при брони: -12,36 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
328,29
Экономия при брони: -17,85 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
323,33
Экономия при брони: -28,58 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
327,10
Экономия при брони: -16,66 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
323,58
Экономия при брони: -28,83 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
376,43
Экономия при брони: -41,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
326,94
Экономия при брони: -32,19 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
323,08
Экономия при брони: -12,64 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн