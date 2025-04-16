Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
329,47
Экономия при брони: -19,03 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
327,76
Экономия при брони: -17,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
329,57
Экономия при брони: -19,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
321,41
Экономия при брони: -17,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
328,19
Экономия при брони: -17,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
325,79
Экономия при брони: -15,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
324,91
Экономия при брони: -14,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
328,88
Экономия при брони: -18,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
325,32
Экономия при брони: -14,88 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
326,54
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
321,53
Экономия при брони: -18,05 грн