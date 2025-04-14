Харьков (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
322,36
Экономия при брони: -11,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
325,34
Экономия при брони: -21,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
326,45
Экономия при брони: -16,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
330,35
Экономия при брони: -19,91 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
331,87
Экономия при брони: -21,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
376,40
Экономия при брони: -25,16 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
333,84
Экономия при брони: -23,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
333,22
Экономия при брони: -22,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
322,95
Экономия при брони: -12,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
333,75
Экономия при брони: -23,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн