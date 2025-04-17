Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
360,15
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
332,56
Экономия при брони: -22,12 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
329,60
Экономия при брони: -19,16 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
323,89
Экономия при брони: -13,45 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
325,17
Экономия при брони: -14,73 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
324,61
Экономия при брони: -21,13 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
322,17
Экономия при брони: -11,73 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
358,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
321,92
Экономия при брони: -11,48 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Стерокорт® крем 0.1 % туба 15 г №1
Фитофарм
321,70
Экономия при брони: -11,26 грн