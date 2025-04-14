Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Верона
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
6.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
8.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
12.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека акс социальная
Бессарабське, ул. Центральная, 61-З
122.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, ул. Степняка-Кравчинского, 1
253.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
487,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Ладыжин, ул. Строителей, 17-А
267.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Жашков, ул. Соборная, 61
310.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Городище, ул. Мира, 103
316.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Томаковка, ул. Леси Украинки, 19
340.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека бам
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
340.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека бам
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
342.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
498,10
Экономия при брони: -5,90 грн