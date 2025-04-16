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Сульфаргин
®
(Sulfargin)
Сульфаргин
®
(Sulfargin)
Кривой Рог
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
473,00
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
488,42
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
487,00
Экономия при брони:
-50,00 грн
437,00
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Степняка-Кравчинского, 1
110.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
453,12
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
544,00
Экономия при брони:
-52,00 грн
492,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
592,00
Экономия при брони:
-86,00 грн
506,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
128.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
535,49
Экономия при брони:
-29,49 грн
506,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
128.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
498,90
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
559,00
Экономия при брони:
-53,00 грн
506,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
132.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
518,40
Экономия при брони:
-12,40 грн
506,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
132.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
516,92
Экономия при брони:
-10,92 грн
506,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
133.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
516,81
Экономия при брони:
-10,81 грн
506,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
507,00
Экономия при брони:
-48,00 грн
459,00
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
136.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
480,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
559,00
Экономия при брони:
-53,00 грн
506,00
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
138.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
470,59
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
138.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
580,14
Экономия при брони:
-74,14 грн
506,00
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
147.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
471,71
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
160.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
483,20
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
165.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
471,44
грн
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