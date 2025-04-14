Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Громадского Олега, 1-Б
1.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
10.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 29
14.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Высокий, ул. Высочанский Шлях, 5-А
14.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Пролесное, ул. Свободы, 18
57.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
106.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
529,82
Экономия при брони: -21,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
166.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
190.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
544,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 2-В
231.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
232.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
247.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
518,40
Экономия при брони: -20,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
583,00
Экономия при брони: -85,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
251.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
535,49
Экономия при брони: -37,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
252.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
550,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
253.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
516,92
Экономия при брони: -18,92 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
253.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
516,81
Экономия при брони: -18,81 грн