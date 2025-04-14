Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
29.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
544,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
583,00
Экономия при брони: -85,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
518,40
Экономия при брони: -20,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
535,49
Экономия при брони: -37,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
69.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
550,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
71.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
516,92
Экономия при брони: -18,92 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
73.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
516,81
Экономия при брони: -18,81 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
507,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
580,14
Экономия при брони: -82,14 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
550,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Высокий, ул. Высочанский Шлях, 5-А
180.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
193.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
194.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
194.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
195.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks