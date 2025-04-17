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Сульфаргин
®
(Sulfargin)
Сульфаргин
®
(Sulfargin)
Чернигов
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
470,87
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 6
122.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
474,86
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Братиславская, 20
123.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
485,60
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
544,01
Экономия при брони:
-82,69 грн
461,32
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Пролиски, ул. Парковая, 2
127.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
482,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
128.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
483,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
461,64
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
485,20
Экономия при брони:
-1,30 грн
483,90
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
128.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
560,15
Экономия при брони:
-85,14 грн
475,01
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
475,22
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
129.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
528,08
Экономия при брони:
-16,13 грн
511,95
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
480,09
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Соборная, 160-В
129.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
496,43
Экономия при брони:
-14,89 грн
481,54
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
488,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
483,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
130.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
483,90
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
131.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
466,00
Экономия при брони:
-9,32 грн
456,68
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
132.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
490,08
Экономия при брони:
-14,70 грн
475,38
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
489,89
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ирпень, ул. Университетская, 3/9
132.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
483,90
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
203.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Grindeks
475,28
грн
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