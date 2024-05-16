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Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер в пачке, №60 - Львов (494717) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
112,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: блистер (3)
103,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
115,91
Экономия: -9,86 грн
106,05 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
112,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
103,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
112,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
112,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
113,94
Экономия: -6,23 грн
107,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
123,61
Экономия: -16,59 грн
107,02 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
112,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
112,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
112,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
103,66 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
114,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
112,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
112,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
117,73
Экономия: -10,57 грн
107,16 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
99,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
112,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
103,65 грн