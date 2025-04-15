Лоперамид Гриндекс (Loperamid Grindeks)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Любисток
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Городок, ул. Перемышльская, 5-Г
27.5 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 25 мин
Золочев, ул. Кривоноса, 2-Б
63.7 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
64.0 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
64.1 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Бурштын, ул. Калушская, 6
78.8 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Бурштын, ул. Калушская, 18
78.8 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
78.9 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 25 мин
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
79.1 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Аптека бам
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
79.2 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Бережаны, пл. Рынок, 20
79.6 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 25 мин
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
86.7 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Болехов, пл. Франко Ивана, 6
86.7 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
92.1 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4
92.5 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
92.5 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Подорожник
Козова, ул. Зеленая, 13-А
92.6 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
92.9 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Калуш, просп. Леси Украинки, 15-А/174
93.3 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Калуш, ул. Звонарская, 5
94.0 км
Лоперамид Гриндекс капсулы твердые 2 мг блистер №10
Grindeks
214,70 грн