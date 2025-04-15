Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
111,19
Экономия при брони: -15,19 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
115,11
Экономия при брони: -14,29 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
115,97
Экономия при брони: -7,08 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,21
Экономия при брони: -2,81 грн
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
108,00
Экономия при брони: -10,20 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
108,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,10
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
114,53
Экономия при брони: -5,58 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
116,48
Экономия при брони: -16,71 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
114,72
Экономия при брони: -18,91 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
118,89
Экономия при брони: -23,06 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
118,38
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
118,83
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Пирацетам таблетки 200 мг блистер №60
Красная звезда
61,31
Экономия при брони: -3,71 грн
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
108,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
114,63
Экономия при брони: -14,08 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,20
Экономия при брони: -3,90 грн