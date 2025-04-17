Винница (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
115,93
Экономия при брони: -6,54 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
59,87
Экономия при брони: -14,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,10
Экономия при брони: -6,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
117,02
Экономия при брони: -26,30 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
117,98
Экономия при брони: -27,26 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
115,09
Экономия при брони: -15,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
59,33
Экономия при брони: -9,47 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
121,00
Экономия при брони: -13,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
114,55
Экономия при брони: -6,96 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда