Одесса (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
116,05
Экономия при брони: -18,40 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
114,95
Экономия при брони: -10,71 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
116,92
Экономия при брони: -4,98 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
118,88
Экономия при брони: -6,95 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пирацетам таблетки 200 мг блистер №60
Красная звезда
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
116,11
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
121,28
Экономия при брони: -28,00 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
115,62
Экономия при брони: -17,98 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Пирацетам таблетки 200 мг блистер №60
Красная звезда