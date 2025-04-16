Николаев (адрес не указан)
Доступно в 241 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
114,42
Экономия при брони: -6,88 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
116,77
Экономия при брони: -7,51 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,10
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
116,84
Экономия при брони: -7,24 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
118,16
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,22
Экономия при брони: -0,07 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
117,72
Экономия при брони: -19,27 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
116,85
Экономия при брони: -7,38 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
114,94
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,20
Экономия при брони: -2,00 грн