Львов (адрес не указан)
Доступно в 239 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
40,12
Экономия при брони: -9,91 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
D.s.
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
120,05
Экономия при брони: -23,37 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
117,25
Экономия при брони: -26,57 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 11 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,10
Экономия при брони: -1,70 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков