Киев (адрес не указан)
Доступно в 325 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Пирацетам таблетки 200 мг блистер №60
Красная звезда
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Пирацетам таблетки 200 мг блистер №60
Красная звезда
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,43
Экономия при брони: -8,27 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Пирацетам таблетки 200 мг блистер №60
Красная звезда
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70
Экономия при брони: -4,40 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн