Киев
Пирацетам (Piracetam)

Пирацетам (Piracetam)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 54 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,20 грн
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
101,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,29
Экономия при брони: -2,17 грн
70,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70
Экономия при брони: -5,80 грн
71,90 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,20
Экономия при брони: -2,30 грн
71,90 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
59,95
Экономия при брони: -10,70 грн
49,26 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,10
Экономия при брони: -2,20 грн
71,90 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
109,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
116,94
Экономия при брони: -7,81 грн
109,13 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
105,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Пирацетам таблетки 200 мг блистер №60
Красная звезда
60,00
Экономия при брони: -1,00 грн
59,00 грн
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70
Экономия при брони: -5,80 грн
71,90 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
39,24
Экономия при брони: -10,75 грн
28,49 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
105,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
99,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
57,09 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,20 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
113,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Пирацетам таблетки 200 мг блистер №60
Красная звезда
60,00
Экономия при брони: -1,00 грн
59,00 грн
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,10
Экономия при брони: -2,20 грн
71,90 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное