Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,29
Экономия при брони: -2,17 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70
Экономия при брони: -5,80 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,20
Экономия при брони: -2,30 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
59,95
Экономия при брони: -10,70 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,10
Экономия при брони: -2,20 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
116,94
Экономия при брони: -7,81 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Пирацетам таблетки 200 мг блистер №60
Красная звезда
60,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,70
Экономия при брони: -5,80 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
39,24
Экономия при брони: -10,75 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пирацетам раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №10
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Пирацетам таблетки 400 мг блистер №60
Красная звезда
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Пирацетам таблетки 200 мг блистер №60
Красная звезда
60,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №60
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,10
Экономия при брони: -2,20 грн
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 10 мл №10
Корпорация Здоровье
122,20 грн