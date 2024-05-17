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А-Дистон капли для перорального применения флакон 50 мл, №1 - Одесса (90831) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
75,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
77,25
Экономия: -2,25 грн
75,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
88,23
Экономия: -11,44 грн
76,79 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
85,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
75,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
105,50
Экономия: -32,98 грн
72,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
75,40 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
81,91
Экономия: -5,13 грн
76,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
85,17
Экономия: -6,96 грн
78,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
83,98
Экономия: -5,77 грн
78,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
80,25
Экономия: -2,35 грн
77,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
71,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
75,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
84,02
Экономия: -5,02 грн
79,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
79,08
Экономия: -4,08 грн
75,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
71,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
71,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
81,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
81,84
Экономия: -4,94 грн
76,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
81,53
Экономия: -4,74 грн
76,79 грн