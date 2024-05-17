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Алтейка таблетки для жевания 0,12 г блистер, №20 - Одесса (126009) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
73,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: таблетки для жевания (10)
86,50
Экономия: -26,18 грн
60,32 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
59,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
62,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (2)
58,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
70,50
Экономия: -10,18 грн
60,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
52,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
70,99
Экономия: -10,67 грн
60,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
55,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2)
65,20 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
60,87 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
62,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
66,36 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
59,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
62,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (3)
60,87 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
53,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (3)
70,50
Экономия: -10,18 грн
60,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (1)
70,50
Экономия: -10,18 грн
60,32 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
62,20 грн