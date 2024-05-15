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Алтейка таблетки для жевания 0,12 г блистер, №20 - Днепр (Днепропетровск) (126009) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
71,61
Экономия: -14,08 грн
57,53 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
68,99
Экономия: -8,68 грн
60,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
60,87 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
63,94
Экономия: -3,95 грн
59,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
70,99
Экономия: -10,68 грн
60,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
60,55
Экономия: -4,81 грн
55,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (12)
68,79
Экономия: -7,97 грн
60,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (4), блистер (1)
62,25
Экономия: -4,53 грн
57,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: блистер (1)
53,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (2)
60,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (3)
60,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (2)
69,99
Экономия: -9,68 грн
60,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
53,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
60,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (2)
60,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
66,32
Экономия: -12,39 грн
53,93 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (2)
70,99
Экономия: -10,68 грн
60,31 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
72,99
Экономия: -12,68 грн
60,31 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
61,03
Экономия: -2,73 грн
58,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
68,50
Экономия: -8,19 грн
60,31 грн