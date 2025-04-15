Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
180,98
Экономия при брони: -9,84 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
196,98
Экономия при брони: -26,98 грн
В городах рядом
Не болей
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
62.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
203,32
Экономия при брони: -7,78 грн
Ощад аптека
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
100.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
127.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Полтава, ул. Гожулянская, 26
200.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
206,90
Экономия при брони: -9,50 грн
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
294,58
Экономия при брони: -13,53 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
226.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
301,41
Экономия при брони: -20,36 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
227.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Люботин, ул. Слобожанская, 9/2
239.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека24
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
249.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
250.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Науки, 9
252.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
255.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека шар@
Харьков, просп. Победы, 65-Г
257.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
186,51
Экономия при брони: -10,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
259.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Миргород, ул. Гоголя, 64
260.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
280.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Черкассы, ул. Смелянская, 40
288.4 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Ощад аптека
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
292.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
341.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия