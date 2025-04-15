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Гек (Hes)

Гек (Hes)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 37 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
180,98
Экономия при брони: -9,84 грн
171,14 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
196,98
Экономия при брони: -26,98 грн
170,00 грн
В городах рядом
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
62.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
203,32
Экономия при брони: -7,78 грн
195,54 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
100.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
176,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
127.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
170,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
200.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
206,90
Экономия при брони: -9,50 грн
197,40 грн
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
294,58
Экономия при брони: -13,53 грн
281,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
226.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
301,41
Экономия при брони: -20,36 грн
281,05 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
227.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
329,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Люботин, ул. Слобожанская, 9/2
239.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
172,14 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
249.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
160,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
250.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
275,87 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
252.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
294,31 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
255.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
275,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
257.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
186,51
Экономия при брони: -10,85 грн
175,66 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
259.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
275,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Миргород, ул. Гоголя, 64
260.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
142,64 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
280.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
306,02 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
288.4 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
532,80 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
292.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
204,70 грн
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
532,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
341.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
163,06 грн
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