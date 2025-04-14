Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
13.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
254.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
255.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
302,18
Экономия при брони: -21,13 грн
Бажаемо здоровья
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
266.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Ощад аптека
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
345.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
347.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
368.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
177,92
Экономия при брони: -6,78 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
368.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
196,98
Экономия при брони: -26,98 грн
Не болей
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
397.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
203,24
Экономия при брони: -7,70 грн
Ощад аптека
Обухов, ул. Каштановая, 38-Г
405.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
204,70
Экономия при брони: -5,00 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Расковой, 1
411.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
340,00
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека копейка
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
429.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
209,76
Экономия при брони: -13,84 грн
Аптека низких цен
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
430.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
208,01
Экономия при брони: -10,61 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
435.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Васильковская, 4-А
435.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия