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Гек (Hes)

Гек (Hes)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
275,84 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
189,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
13.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
180,70 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
275,26 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
254.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
282,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
329,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
255.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
302,18
Экономия при брони: -21,13 грн
281,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
266.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
306,02 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
532,80 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
345.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
204,70 грн
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
532,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
347.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
275,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
368.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
177,92
Экономия при брони: -6,78 грн
171,14 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
368.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
196,98
Экономия при брони: -26,98 грн
170,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
397.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
203,24
Экономия при брони: -7,70 грн
195,54 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Обухов, ул. Каштановая, 38-Г
405.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
204,70
Экономия при брони: -5,00 грн
199,70 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Расковой, 1
411.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
340,00
Экономия при брони: -10,20 грн
329,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
429.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
209,76
Экономия при брони: -13,84 грн
195,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
430.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
208,01
Экономия при брони: -10,61 грн
197,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
435.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
310,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 4-А
435.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
251,64 грн
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