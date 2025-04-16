Николаев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
99.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
166.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
176.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
301,89
Экономия при брони: -20,84 грн
Бажаемо здоровья
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
208.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
240.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
258.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
182,17
Экономия при брони: -11,03 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
258.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
196,98
Экономия при брони: -26,98 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Смелянская, 40
278.6 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Ощад аптека
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
281.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Не болей
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
287.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
210,26
Экономия при брони: -14,72 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Гожулянская, 26
349.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
205,63
Экономия при брони: -8,23 грн
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
292,77
Экономия при брони: -11,72 грн
Ощад аптека
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
353.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Миргород, ул. Гоголя, 64
357.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
364.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Ощад аптека
Обухов, ул. Каштановая, 38-Г
369.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
204,70
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
387.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
205,10
Экономия при брони: -7,70 грн