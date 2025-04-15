Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Львов
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
114.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 30 мин
Луцк, просп. Возрождения, 26-А
140.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
161.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Колки, ул. Грушевского Михаила, 31-А
182.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Авк фарм
Бердичев, ул. Расковой, 1
327.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
340,00
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
329.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 30 мин
Коростень, ул. Грушевского, 20
350.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
178,50
Экономия при брони: -5,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
448.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
210,55
Экономия при брони: -13,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 30 мин
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
451.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
206,23
Экономия при брони: -10,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
456.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, просп. Берестейский, 87
458.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
366,38
Экономия при брони: -18,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
464.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
465.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
465.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
465.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия