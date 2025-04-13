Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
204,91
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
208,07
Экономия при брони: -10,67 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Фармация
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
4.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
303,00
Экономия при брони: -46,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Васильковская, 4-А
6.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
7.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
277,83
Экономия при брони: -42,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 34
7.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Фармация
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
294,25
Экономия при брони: -44,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
9.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, просп. Берестейский, 87
9.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
363,48
Экономия при брони: -15,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
11.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
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Закрыто
Открывается через 51 мин
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
19.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
209,19
Экономия при брони: -13,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
24.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
209,04
Экономия при брони: -11,64 грн