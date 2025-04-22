Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека24
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
6.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека шар@
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
184,50
Экономия при брони: -8,84 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Люботин, ул. Слобожанская, 9/2
23.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
129.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
210,41
Экономия при брони: -13,40 грн
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
294,37
Экономия при брони: -18,75 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Гожулянская, 26
133.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
206,07
Экономия при брони: -8,67 грн
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
293,39
Экономия при брони: -12,34 грн
Аптека 9-1-1
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
145.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Ощад аптека
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
163.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Миргород, ул. Гоголя, 64
188.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Не болей
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
192.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
209,23
Экономия при брони: -13,69 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
253.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
182,08
Экономия при брони: -10,94 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
253.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
196,98
Экономия при брони: -26,98 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
296.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Черкассы, ул. Смелянская, 40
307.0 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Ощад аптека
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
309.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
331.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
292,66
Экономия при брони: -11,61 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
332.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия