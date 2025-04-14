Днепр (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Днепр
Не болей
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
13.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
205,68
Экономия при брони: -10,14 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
71.4 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
182,60
Экономия при брони: -11,46 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
71.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
196,98
Экономия при брони: -26,98 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 57 мин
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
82.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
119.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Полтава, ул. Гожулянская, 26
131.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
210,65
Экономия при брони: -13,25 грн
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
299,92
Экономия при брони: -18,87 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Люботин, ул. Слобожанская, 9/2
179.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 27 мин
Миргород, ул. Гоголя, 64
193.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 57 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
193.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
193.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 57 мин
Харьков, просп. Науки, 9
195.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
197.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
292,60
Экономия при брони: -11,55 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 57 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
198.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
198.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
199.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
182,79
Экономия при брони: -7,13 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 57 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 40
237.9 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
242.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 27 мин
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
246.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 57 мин
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
272.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
272.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия