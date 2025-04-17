Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Фармация
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
121.7 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
277,83
Экономия при брони: -42,22 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 34
122.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
126.9 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
206,37
Экономия при брони: -8,97 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
294,25
Экономия при брони: -44,73 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
ГЕК-инфузия 10% раствор для инфузий 10 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
129.3 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
204,65
Экономия при брони: -7,64 грн
Аптека низких цен
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
129.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
207,40
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека низких цен
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
129.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
208,25
Экономия при брони: -10,85 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
130.6 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Фармация
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
131.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
303,00
Экономия при брони: -46,02 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Берестейский, 87
132.0 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
363,17
Экономия при брони: -15,52 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Соломенская, 33
132.2 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
132.5 км
ГЕК-инфузия 6% раствор для инфузий 6 % бутылка 400 мл №1
Инфузия